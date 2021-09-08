Тбилиси, , 10:37 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» не выполняет взятые ранее обязательства о проведении судебной реформы в Грузии. Об этом говорится в заявлении посла Евросоюза в Тбилиси Карла Харцеля, обнародованного пресс-службой представительства ЕС.

Грузия и ЕС

Европейский дипломат прокомментировал отказ депутатов «Мечты» в ходе заседания парламента 7 сентября согласовать поправки к конституции об изменении процедуры назначения генерального прокурора. Его предлагалось избирать не простым большинством депутатов в 76 голосов, а увеличить кворум до 90 парламентариев.

«ЕС сожалеет, что сегодня правящая партия не поддержала еще одно обязательство, связанное с реформой судебной системы. Евросоюз считает, что усиление гарантий в сфере верховенства закона по-прежнему имеет решающее значение для эффективного осуществления соглашения об ассоциации ЕС — Грузия», — говорится в сообщении.

Харцель призвал все партии в Грузии приложить больше усилий для проведения в стране судебной реформы.

Стоит отметить, что ранее в ЕС выступили с критикой того, что «Грузинская мечта» провела процедуру назначения судей Верховного суда до проведения судебной реформы.

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