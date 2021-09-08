Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Чаще всего преступления за первые полгода 2021 года совершались в северных районах Санкт-Петербурга, об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изданию «Невские Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

За первые шесть месяцев 2021 года в Северной столице совершили чуть более 30 тыс. преступлений, что на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего за первые шесть месяцев 2021 года преступления регистрировались в Выборгском и Приморском районах. В общей сложности там было зарегистрировано 5,5 тыс. преступлений. А вот один из лидеров 2020 года — Невский район — занял лишь третье место. Правоохранительные органы зарегистрировали в нем 2610 преступлений.

Читайте также: В Петербурге выявили самые криминальные районы

Наиболее спокойными районами, как и в прошлом году признаны, пригородные и малонаселенные Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый.