Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Надзорные органы проводят проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске. Об этом 8 сентября сообщил заместитель прокурора московской области Олег Черсков, передает корреспондент ИА REGNUM с места ЧП.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ногинск. 8 сентября 2021 года. Место взрыва

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«Прокуратурой Московской области организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме в городе Ногинск», — рассказал журналистам представитель надзорного ведомства.

По итогам проверки планируется дать оценку действиям ответственных лиц, в том числе в сфере соблюдения правил безопасности эксплуатации газового оборудования, уточнил он.

«Уголовное дело, возбужденное следственными органами по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, взято на контроль. Также в прокуратуре области контролируется обеспечение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме», — сообщил Черсков.