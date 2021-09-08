Лондон, 8 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов 8 сентября цена на газ в Европе перевалила отметку в $660 за 1 тыс. куб. м. Об этом 8 сентября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября составила в ходе торгов около $662 за 1 тыс. куб. м, или €54,6 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 3 сентября в режиме видеоконференции на площадке VI Восточного экономического форума принял участие в церемонии запуска второй технологической линии Амурского ГПЗ и гелиевого хаба ПАО «Газпром».