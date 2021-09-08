Калуга, 8 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. На территории Калужской области в 2021 году количество лесных пожаров сократилось на 91%. В регионе отмечено всего семь случаев лесных пожаров против 76 в 2020 году. Об этом 8 сентябре сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Система дистанционного мониторинга «Лесохранитель»

По информации ведомства, на такой результат повлияли благоприятные погодные условия и меры, принятые профильным министерством по недопущению пожаров, в том числе мониторинг лесов. Помощь оказала лесничествам система «Лесохранитель», которая следит за обстановкой в пожароопасных местах в режиме онлайн. Наблюдение ведётся с 48 вышек сотовой связи, оснащённых видеокамерами. Работают пять программно-аппаратных комплексов разведки на базе квадрокоптеров. В рамках национального проекта «Экология» для специалистов региональной Лесопожарной службы закуплено 36 напорных пожарных рукавов и три высоконапорные мотопомпы. Они будут нужны для подачи воды на большие расстояния.

«Благодаря лесопожарному оборудованию и погодным условиям в этом году ситуацию с природными возгораниями в регионе удается удерживать под контролем. Специалистами Лесопожарной службы, лесничеств, МЧС России по Калужской области с начала пожароопасного сезона «отработано» 405 термоточек и ликвидировано в день обнаружения семь лесных пожаров на общей площади 3,99 га», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.