Сеул, 8 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун провёл 8 сентября телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе переговоров представитель Южной Кореи обратился к американскому коллеге с просьбой оказать поддержку южнокорейским производителям полупроводников и аккумуляторов, работающих в США.

В свою очередь, Фернандес выразил надежду на расширение сотрудничества Сеула и Вашингтона в цепи поставок и инфраструктуры.

Известно, что представители двух стран также обсудили реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи президентов Южной Кореи и США, которая состоялась в мае текущего года в Вашингтоне, и договорились о проведении шестого двустороннего экономического диалога на высшем уровне.