Москва, 8 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Фрагменты видео с главой российского МИД Сергеем Лавровым, отправляющим воздушный поцелуй, легли в основу флешмоба в социальных сетях. Пользователи распространяют ролики с хештегом #ПомахалМне, в TikTok у таких видео уже 7,3 млн просмотров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Ролик с «поцелуем Лаврова» появился в 2015 году после саммита БРИКС в Уфе. Глава российской дипломатии помахал, послал воздушный поцелуй и улыбнулся человеку за кадром. Теперь пользователи монтируют короткие видео с этим эпизодом и с собой, выражая удивление приветствию Лаврова.

Ролики выкладывают в TikTok, Instagram и Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, «тайну воздушного поцелуя» раскрыла Мария Захарова, ныне официальный представитель МИД РФ. Лавров так приветствовал Маите Нкоану-Машабане, которая с 2009 по 2018 год была министром международных отношений и сотрудничества ЮАР.

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