Рыльск, Курская область, 8 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Курской области прокуратура проверяет информацию о травмировании ученика в одной из школ Рыльского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1984. СССР Школьная форма в СССР

В интернете появилась информация об ученике восьмого класса, которому директор порвал ухо. Он хотел заставить школьника вытащить серьгу из уха.

Прокуратура оценит исполнение законодательства об образовании в деятельности администрации школы, а по итогам проверки обещают принять исчерпывающие меры.