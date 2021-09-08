Нижний Новгород, 8 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

В составе «Сибири» шайбы забросили нападающие Денис Голубев, Егор Миловзоров и защитник Тревор Мёрфи.

«Сибирь» одержала первую победу в новом сезоне КХЛ, а «Торпедо» потерпело второе поражение.

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