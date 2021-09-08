Чита, 8 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Арбитраж Забайкальского края отказал налоговому органу во введении первого этапа в процедуре несостоятельности по иску, поданному к муниципальному унитарному предприятию «Редакция общественно-политической газеты «Советское Забайкалье». Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В результативной части решения судья Будаева отказала межрайонной инспекции ФНС №6 по Забайкальскому краю во введении наблюдения в отношении МУП. Дело о несостоятельности было прекращено.

Иск слушался с марта 2021 года. Сумма претензий составляла 725 362,66 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП было учреждено 20 июня 2006 года для издания газет. Руководитель с июня 2021 года — Александр Росляков. По открытым данным, предприятие было исполнителем свыше 30 госконтрактов на общую сумму более 8,1 млн рублей. Как минимум 11 контрактов были подписаны с администрацией района.