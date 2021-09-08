Ставрополь, 8 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В ДТП, которое произошло в Краснодарском крае в ночь на 8 сентября, пострадали студенты со Ставрополья. Делегация из Северо-Кавказского федерального университета в составе 48 человек ехала на фестиваль «Таврида» в Крым. Ранее сообщалось о том, что водитель съехал в кювет, автобус Setra перевернулся, в результате пострадали девять человек.

Автобус. ДТП

Один из находившихся в автобусе в момент аварии пассажиров рассказал, что пострадали и доставлены в больницу четыре человека, в том числе водитель, остальным была оказана помощь на месте. По словам журналиста, все находившиеся в автобусе студенты вернулись назад, на Ставрополье.

«К счастью, автобус не перевернулся. Мы смогли выбраться, некоторых засыпало осколками стекла. Четверых увезли в больницу для обследования, в том числе водителя автобуса», — приводит слова своего корреспондента «Блокнот Ставрополь».

Напомним, ДТП произошло 8 сентября около 05:30 на автодороге Темрюк — Краснодар — Ставрополь. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливают сотрудники МВД.

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