Ярославль, 8 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Минское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Динамо» дубль оформил нападающий Тейлор Бек, ещё по шайбе Илья Шинкевич и Кирилл Воронин. У «Локомотива» отличились Рушан Рафиков, Кирилл Красковский и Максим Шалунов.

Напомним, матч прошёл 7 сентября, спустя 10 лет после авиакатастрофы, в которой погибли хоккеисты и тренеры «Локомотива». В Ярославле в этот день прошли траурные мероприятия в память о команде, а матчи КХЛ начались с минуты молчания.

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