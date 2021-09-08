Москва, 8 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Регионы России получат дополнительные средства из федерального бюджета на обновление библиотек, пополнение книжных фондов, а также на покупку оборудования для детских театров. Согласно подписанному председателем правительства РФ распоряжению, на эти цели будет выделено свыше 1,9 млрд рублей.

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Так, на пополнение книжных фондов предусмотрено 550 млн рублей, на которые планируется закупить не менее 1 млн единиц книжной продукции. 1 млрд рублей из этой суммы выделяется на модернизацию библиотек.

«С помощью федерального финансирования в 2021 году не менее 150 муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту», — отмечено в сопроводительных документах.

Также сообщается, что в действующих государственных программах не было предусмотрено предоставление господдержки на покупку новых книг. Теперь необходимость такого финансирования обозначена в государственной программе «Развитие культуры».

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Постановление об этом также утверждено правительством.

Остальная часть средств, выделенных федеральным центром, — 380 млн рублей — будет направлена на техническое оснащение детских театров. Новое оборудование появится как минимум на 30 региональных площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно стратегии развития библиотечного дела, утверждённой российским правительством до 2030 года, менее чем через десять лет в России предполагается модернизировать всю библиотечную систему страны — федеральные, муниципальные, ведомственные, научные и специализированные библиотеки. В частности, планируется создать цифровые платформы для совместной работы библиотек и объединить библиотечные, архивные и музейные информационные ресурсы в единое цифровое пространство.