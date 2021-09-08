Москва, 8 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В России введение наднационального цифрового налога даст федеральному бюджету десятки миллиардов рублей ежегодно, сообщил 8 сентября заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Minfin.gov.ru Алексей Сазанов

«По нашим скоромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет. Ежегодно, конечно», — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сазанов заявил, что в России могут ввести иностранный аналог цифрового налога. Он подчеркнул, что российские специалисты будут изучать мировой опыт и думать о целесообразности введения такой меры, и в качестве примера привёл Англию, где полноценный год работы системы цифрового налога завершится в конце марта 2021 года: «Пока окончательного решения на этот счет в России нет».

Читайте также: Эксперт оценил планы Минфина РФ по введению цифрового налога