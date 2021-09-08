Москва, 8 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Москве в честь Дня города проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) для всех пассажиров будет бесплатным. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Image-tur.ru МЦК

Москвичи и гости столицы смогут ездить по МЦК без оплаты проезда 11 сентября в 874-й день рождения столицы.

«Таким образом, мы вместе с РЖД решили отметить пятилетие Московского центрального кольца», — уточнил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в День города 11 сентября на 26 городских площадках и в парках запустят фейерверки.

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