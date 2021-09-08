Уфа, 8 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Указ о мерах государственной поддержки научных исследований, проводимых в Башкирии под руководством ведущих учёных, подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что Хабиров учредил на эти цели четыре гранта по 75 млн рублей из республиканского бюджета на период с 2021 по 2023 годы, а также на каждые последующие четыре года.

Отмечается, что правительству Башкирии нужно предусматривать бюджетные ассигнования на выплату этих грантов при формировании проектов регионального бюджета.

«Принятые решения будут способствовать эффективной реализации программы деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что три университета Евразийского НОЦ вошли в международный рейтинг вузов. В Евразийского НОЦ входят «Сколковский институт науки и технологий», три научных учреждения, шесть университетов Башкирии и 20 предприятий реального сектора экономики.