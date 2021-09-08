Москва, 8 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Несмотря на прогнозы многих экспертов, что цены на жильё будут всё-таки снижаться, падать они не торопятся. Как заявила ИА REGNUM 8 сентября эксперт по недвижимости Ксения Аверс, большинство застройщиков наоборот анонсирует повышение цен даже на то, что еще не построилось.

Kzk-kaluga.ru На стройке

«Спрос есть. Если новостройки растут, то, скорее всего, вторичка тоже будет повторять эту динамику, и какого-то падения мы ждать не можем», — отметила Аверс.

По её словам, сэкономить можно только там, где люди продают срочно по каким-то личным причинам. «Никаких других массовых историй со скидками не будет. Возможно сейчас больше будет появляться рассрочек, поскольку люди не хотят кредит, а на полную стоимость денег не хватает. Скорее всего, будут процветать мошенники наподобие кредитных кооперативов, которые предлагают гражданам отдать свои накопления в такую организацию, а через 3 года получить всю сумму под какой-нибудь смешной процент, например, 3% годовых по квартире. Понятно, что это очередные финансовые пирамиды, и уже есть звоночки, что такие структуры активируются под видом кредитных кооперативов, жилищных кооперативов и других организаций подобного формата. С ними нужно быть максимально осторожными», — предупредила эксперт.

Она обратила внимание, что в центральной части России, в городах-миллионниках, деньги у населения есть, так как продажи не падают. «К тому же, сейчас появилось много иностранных покупателей, среди которых белорусы, украинцы, китайцы, корейцы. Они ищут схемы, как вывести деньги из своей страны, размещают их на расчетных счетах российских компаний и, чтобы не потерять, не платить комиссии за какие-то отмывки, иностранцы покупают недвижимость. Скорее всего, это связано с курсовой разницей, ведь в России сейчас она очень выгодна», — добавила Аверс.