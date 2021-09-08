Казань, 8 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Татарии в летний период работали 1237 летних оздоровительных учреждений, из них 859 пришкольных лагерей, 225 лагерей труда и отдыха, 118 загородных лагерей всех типов и 35 палаточных лагерей. Всего за лето в лагерях республики отдохнул 159 561 ребенок. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИА REGNUM Летний лагерь

Специалисты ведомства провели более 500 проверок (928 обследований), в ходе которых установили 1047 нарушений санитарных правил. Более 58% составили нарушения по содержанию помещений лагерей, 19,3% — по организации питания, еще 6,7% — по содержанию территорий.

Не отвечающая требованиям продукция (без маркировки, сопроводительных документов, качеству и безопасности) снималась с реализации. Так, до питания детей было не допущено свыше 1 тонны небезопасной продукции (752,25 кг — при проверках поставщиков, 484,3 кг — при проверках лагерей и операторов питания в них).

По оценкам республиканского надзорного ведомства, с выраженным оздоровительным эффектом в летних лагерях отдохнуло 98,8% детей, слабый оздоровительный эффект отмечен у 1,2% несовершеннолетних, отсутствие оздоровительного эффекта не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в России этим летом в детских лагерях отдохнули более четырёх с половиной миллионов детей.

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