Москва, 8 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda в рамках международной выставки Comtrans 2021, проходящей в Москве, представила обновленный Kodiaq. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Skoda Обновленный Skoda Kodiaq

Модель представлена в версиях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в модификациях SPORTLINE и L&K.

Моторная линейка обновленного Kodiaq состоит из трех бензиновых и одного дизельного мотора объёмом от 1,4 до 2,0 л и производительностью от 125 л. с. до 180 л. с. Цена модели составляет от 1 961 000 рублей.

Рестайлинговый кроссовер получил измененную переднюю часть, которая отличается приподнятым капотом и более крупной вытянутой шестиугольной радиаторной решеткой.

В начальной версии обновленный Kodiaq идёт со ставшими более узкими светодиодными фарами. Кроме того, в качестве дополнительной опции можно выбрать полностью светодиодные матричные фары.

Напомним, в скором времени Skoda представит новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV.

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