Тирасполь, 8 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В ходе 735 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 82 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Minzdrav.gospmr.org Больница. Приднестровье

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 615 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 902 человека, в том числе 83 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1284 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 207 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 42 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 92 человека. В республике зарегистрировали один случай смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил о необходимости продлить карантинные меры в республике до 1 октября.