Новосибирск, 8 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области принята нормативно-правовая база, необходимая для реализации федерального механизма по компенсации предприятиям дополнительных расходов из-за резкого удорожания стоимости строительных материалов. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

«Ситуация с изменением цен на строительные ресурсы находится на особом контроле Минстроя России, мы в свою очередь, также держим руку на пульсе. Министерством строительства Новосибирской области была разработана нормативно-правовая база для того, чтобы федеральный механизм заработал на территории нашего региона, — прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — Тем самым мы стараемся минимизировать риски по неисполнению госконтрактов в рамках реализации национальных проектов и региональных программ. Теперь документ принят, и у нас есть возможность поддержать наших застройщиков».

Напомним, в конце 2020 года в стране произошло резкое удорожание стройматериалов и комплектующих. Это вызвало кризис в стройиндустрии и многие предприятия оказались на грани банкротства. Правительство РФ разработало механизм, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с удорожанием стройресурсов. Чтобы инструмент заработал в регионах, субъекты РФ должны принять аналогичные документы на региональном уровне.