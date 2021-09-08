Киев, 8 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 2772 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки 7 сентября на Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 254, медработников — 46)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 276 303.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 60 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 114.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 017 216 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 160 175 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 2197 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.