Ульяновск, 8 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование уголовного дело в отношении местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух мужчин. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Под уголовное преследование попал 38-летний житель города Барыш. Следствие полагает, что преступление было совершено ночью 11 июня 2021 года в Барыше по улице Садовой.

По данным правоохранителей, во время конфликта злоумышленник ударил по голове железной монтировкой ранее незнакомого мужчину, а затем нанёс несколько ударов другому мужчине, который заступился за потерпевшего. Следствием также установлено, что мужчина угрожал убийством супруге одного из потерпевших, которая стала звонить правоохранителям и в скорую помощь.

Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. Он взят под стражу.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 139 («Нарушение неприкосновенности жилища»), ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Материалы переданы для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вступил в силу приговор по делу об убийстве: к преступлению привёл конфликт со случайным прохожим, который был застрелен. Преступник получил 11 лет колонии.

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