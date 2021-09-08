Москва, 8 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Светлое пиво, произведённое в России и за рубежом, будет участвовать в новом исследовании Роскачества. Об этом руководитель организации Максим Протасов рассказал в опубликованном 8 сентября интервью ТАСС.

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Он пояснил, что эксперты постоянно возвращаются к тем товарам, об исследовании которых просят потребители. Два года назад Роскачество уже исследовало пиво, представленное на российском рынке.

«Так вот, сейчас мы снова готовим исследование продукции, представленной на рынке светлого пива», — сказал Протасов.

Один из вопросов исследования заключается в следующем. Обладают ли одинаковым качеством импортные товары, продающиеся в России, и зарубежные аналоги тех же брендов, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества заключили, что 11 из 40 марок светлого пива, которое продаётся в РФ, это товары повышенного качества. При этом ни в одном из 40 образцов не нашли консервантов и признаков разбавления.

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