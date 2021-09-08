Воронеж, 8 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Авария с участием электросамоката произошла в центре Воронежа днём 7 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

Авария произошла около 15:30 у дома №16а на улице Никитинской в Воронеже. 44-летняя женщина, управляя автомобилем Audi, наехала на 14-летнего подростка, который передвигался на электросамокате. Пострадавших в результате аварии нет. Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Москве водитель Lexus сбил 12-летнего ребёнка на самокате, мальчик получил сотрясение мозга.