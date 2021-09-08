Волгоград, 8 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль «Александр Невский. Духовный путь сквозь века» состоится в Волгограде с 11 по 18 сентября. В программе три мировые премьеры музыкальных произведений, сообщает 8 сентября пресс-служба администрации региона.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР Александр Невский

В Волгограде готовятся праздновать 800-летие со дня рождения Александра Невского. На музыкальном фестивале в областной филармонии зрители услышат кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский», созданную на основе музыки к одноименному фильму режиссёра Сергея Эйзенштейна. Публике также представят три премьеры — кантату «Хранители Руси» московского композитора Валерии Бесединой, симфоническую фреску «Икона» ростовского композитора Геннадия Толстенко и произведение «Усть-Ижорская фантазия» композитора из Санкт-Петербурга Игоря Воробьёва.

Завершится фестиваль 18 сентября музыкальным спектаклем «Дом у дороги», который подготовлен артистами Волгоградской филармонии, Нового экспериментального театра и «Царицынской оперы».

Как сообщало ИА REGNUM, 800-летие Александра Невского отмечается в России на федеральном уровне. Волгоград стал одним из главных центров празднования юбилейной даты.