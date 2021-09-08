Москва, 8 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Москве утвержден проект строительства головного участка Троицкой линии столичного метрополитена. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Метро. Москва

Согласно проекту участок метро продлят от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ», которая станет пересадочной на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК), а в перспективе и на проектируемую Бирюлёвскую линию метро.

В результате в Москве будет сформирован новый крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий три линиио бщественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлёвскую линии метро. Это улучшить транспортное обслуживание москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, названия девяти новых станций метро Москвы утвердил в июле 2021 года мэр города Сергей Собянин.

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