Киев, 8 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В октябре нынешнего года может произойти полная отставка действующего правительства Украины. Об этом 8 сентября заявил депутат украинской Верховной рады от фракции правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда в эфире телеканала «UA:Первый».

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"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый кабмин», — сказал он и добавил, что некоторые из миниметров смогут сохранить свои поста.

«Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями», — отметил Дунда.

Также депутат Рады заявил, что, по его информации, нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также потеряет занимаемый им пост.

«Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины при коронавирусном кризисе, это было самая главная задача. На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронавирусного кризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — это вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября глава Атлантического совета и бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие пять-десять лет, так как в альянсе опасаются раздражения со стороны России.