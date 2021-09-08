Уфа, 8 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Сеть предуниверсариев намерены развивать в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

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Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Согласно документу, в регионе намерены реализовывать проекты инициативного бюджетирования, которые будут основаны на инициативах школьников. Кроме этого, планируется развивать сеть предуниверсариев в муниципальных образованиях региона.

Сообщается, что с 2021 по 2024 годы местные бюджеты будут получать субсидии из бюджета республики для государственной поддержки проектов инициативного бюджетирования по данным направлениям.

«Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию инициатив школьников составит 30 млн рублей ежегодно с выделением субсидии на один проект в размере до 500 тысяч рублей. В 2021 году в конкурсном отборе участвуют Альшеевский, Белебеевский, Белорецкий, Бураевский, Давлекановский, Дюртюлинский, Кармаскалинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский и Чишминский районы, а также города Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Уфа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на развитие сети предуниверсариев на базе муниципальных образовательных учреждений планируется направлять каждый год по десять млн рублей с выделением субсидии на один проект в размере до двух млн рублей.

«Победители конкурса этого года должны освоить денежные средства до 1 апреля 2022 года и представить соответствующую отчётность до 1 мая 2022 года», — сообщает пресс-служба.

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