Нью-Дели, 8 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Американская компания Jeep провела на горных дорогах Индии испытания большого полноразмерного семиместного внедорожника. Снимки автомобиля размещены на сайте CarAndBike.

CarAndBike Семиместный внедорожник Jeep

По предварительной информации, новинка будет называться Jeep Grand Commande. Внешне авто очень похоже на модель Compass, но с третьим рядом кресел.

Новый вседорожник станет конкурентом моделям Toyota Fortuner, Isuzu MU-X, Mahindra Alturas G4 и Ford Endeavour. Внешность модели выполнена в духе самой последней версии Compass.

В линейке двигателей будут два силовых агрегата. Основным станет 1,4-литровый турбодвижок, который будет сочетаться с «механикой» или с трансмиссией DCT. Второй мотор — двухлитровый дизель. Он будет агрегатироваться с девятискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее Jeep анонсировал не скорую премьеру внедорожника-амфибии. В компании надеются, что в 2030 году автомобили Jeep Wrangler смогут погружаться под воду.

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