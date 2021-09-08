Москва, 8 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Пользователям электросамокатов в России могут установить лимиты скорости. Окончательную редакцию соответствующих поправок к Правилам дорожного движения (ПДД) подготовило Министерство транспорта РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов в Новосибирске

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Так, планируется ограничить скорость электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час.

«Вводится лимит скорости в 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и обочинах (ранее предлагалось ограничение в 20 км/ч только при движении вместе с пешеходами по тротуару)», — отмечает издание.

При этом пока неясно, как будет контролироваться это ограничение.

Как и планировалось, электросамокаты и подобные устройства будут выделены в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Электросамокат будет являться СИМ, если не будет весить больше 35 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД РФ, в России за семь месяцев 2021 года количество ДТП с участием электросамокатов возросло на 66%. Всего с января по июль текущего года на дорогах страны произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, тогда как за такой же период 2020 года количество таких аварий составило 160.

Жертвами ДТП с электросамокатами за семь месяцев 2021 года стали восемь человек, в том числе один ребёнок, тогда как в прошлом году в подобных авариях погибло два человека.