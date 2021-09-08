Москва, 8 сентября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось в ночь на 8 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В заключительный день трансферного окна подмосковные «Химки» арендовали полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова. Кроме того, форвард «Химок» Сенин Себай перешёл в грозненский «Ахмат».

Московский ЦСКА отдал в аренду в ивановский «Текстильщик» футболистов Тиграна Аванесяна, Вадима Карпова и Лассана Н'Диайе.

Первый регистрационный период в РПЛ длился с 26 июня по 7 сентября, второе трансферное окно будет открыто с 26 января по 22 февраля 2022 года.