Сочи, Краснодарский край, 8 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Сочи» включён в перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в страну на основании единой электронной визы, соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано 7 сентября. Для города-курорта Сочи это решение является стратегически важным, написал 8 сентября в телеграм-канале глава городской администрации Алексей Копайгородский.

Sochiadm.ru Сочи

«Мы рады, что наш город включен в список, где будет действовать электронный документ. Это будет способствовать развитию въездного туризма, а также укреплению международных связей: виза даст право участвовать в деловых, культурных и спортивных мероприятиях», — написал Копайгородский.

Для определения рабочих механизвом программы в Сочи планируется провести совещание с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края с участием представителей Пограничной службы ФСБ России, министерства иностранных дел РФ, полиции и аэропорта.

Электронная виза будет предоставляться гражданам иностранных государств в упрощенном порядке, без приглашений, брони и билетов. Срок оформления визы — не более четырёх дней, срок действия — 60 дней, при этом в России по ней можно находиться не более 16 суток.