Чебоксары, 8 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Чувашии четыре муниципальных образования получат дополнительные федеральные средства на реализацию проектов по развитию территорий. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ольга Кардашова ИА REGNUM На улицах села

Данным решением распределяются субсидии, выделенные из резервного фонда правительства России на 2021 год на реализацию ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий». Муниципальные образования Чувашии дополнительно получат 38 156,2 тыс. рублей, в том числе из федеральной казны выделяется 37 774,6 тыс. рублей, из регионального бюджета — 381,6 тыс. рублей.

Данные средства распределяются между четырьмя районами. Большая часть средств будет направлена в Канашский район — 26 636,6 тыс. рублей. Урмарский район получит 5509,8 тыс. рублей, в бюджет Батыревского района перечислят 4638 тыс. рублей, в казну Порецкого района поступит 1371,8 тыс. рублей.

Министерству сельского хозяйства Чувашии в течение двух рабочих поручено представить в минфин предложения по внесению соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета.