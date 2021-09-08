Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В результате взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ногинске погибли два человека, сообщили 8 сентября помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личность устанавливается», — сказала она.

Среди пострадавших — двое детей в возрасте 5 и 10 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 8 сентября в многоквартирном доме в Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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