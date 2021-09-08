Тбилиси, 8 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Экспорт грузинского вина в Россию с января по август нынешнего года составил до 40 млн бутылок и это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это 8 сентября следует из обнародованных статистических данных Национального агентства вина республики.

Грузинское вино

Таким образом, Россия является самым крупным экспортером вина из Грузии.

При этом на втором месте идет Украина, куда за указанный период было экспортировано 7,3 млн бутылок вина, что на 16% больше, чем в прошлом году. Третьей идет Польша, которая экспортировала 3,6 млн бутылок вина, что на 29% больше, чем в прошлом году.

Также указывается, что грузинское вино также экспортировали в большом количестве Китай — свыше 3,3 млн бутылок, на 9% больше, чем в прошлом году, и Казахстан — почти 2,6 млн бутылок, на 37% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, Грузия экспортировала вино в Азербайджан (свыше 158 тыс. бутылок), США (свыше 700 тыс.), Израиль (свыше 304 тыс.), Германию (свыше 553 тыс.) и Литву (свыше 675 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии для граждан введут QR-коды, по которым можно будет определить их ковид-статус.