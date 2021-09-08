Чита, 8 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Министерство финансов Забайкальского края обнародовало информацию ходе работы по программе «Земский доктор», направив средства на единовременные выплаты медицинским работникам, переехавших работать в сельскую местность.

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

«По 2 миллиона рублей получат врачи, отправившиеся в Кыринский район. Ещё один фельдшер, переехавший работать в Краснокаменский район, получил миллион рублей», — пояснила руководитель регионального минфина Вера Антропова.

По её словам, всего с начала 2021 года единовременные выплаты за работу в сельской местности получили 19 медицинских работников — 12 врачей и семь фельдшеров. Министерство финансов региона направило на указанные цели 31 миллион рублей, что составляет почти четверть от всех предусмотренных в бюджете средств на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 66 врачей и 20 фельдшеров стали участниками программы «Земский доктор» в Забайкалье. В 2021 году власти региона поставили цель принять на работу 61 врача и 18 специалистов среднего персонала.

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По поручению президента России Владимира Путина, выплаты медицинским работникам в дальневосточных регионах, отправившихся на работу в сельскую местность, увеличены вдвое.