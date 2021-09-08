Кодже, Южная Корея, 8 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Кодже прошла торжественная церемония спуска на воду шестого фрегата типа FFX второй серии (Batch II) водоизмещением 2800 тонн. Об этом 8 сентября сообщает Yonhap News.

Цитата из к/ф «Море в огне». реж. Джанфранко Рози. 2016. Италия, Франция Корабль

Согласно опубликованным данным, корабль, получивший имя «Пхохан», заменит устаревшие корабли водоизмещением 1500 и 1000 тонн. В общей сложности в стране должны построить восемь фрегатов данного типа.

Известно, что на мероприятии присутствовали порядка 40 человек, включая главу Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоля.

Фрегат, имеющий длину 122 метра и ширину 14 метров, оснащён противокорабельными и зенитными ракетами, а также системой вооружения ближнего боя.

Новый боевой корабль поступит на вооружение в начале 2023 года.