Благовещенск, 8 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Приамурье за сутки скончались от COVID-19 четыре человека. Доля жителей региона, которые переносят заболевание с пневмонией, возросла до 37%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выявили коронавирус ещё у 120 амурчан. 37% из них болеют с пневмонией, остальные 63% переносят инфекцию как ОРВИ. Тех, кто не реагирует на вирус симптомами, в регионе нет. Доля жителей, у которых вирус вызывает пневмонию, ранее не превышала 36% и находилась на отметке около 30%.

Всего с момента начала циркуляции коронавируса им заразились 32 887 жителей Приамурья, погибли — 409. Темп прироста уровня заболевших COVID-19 за последние сутки составил 0,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, план по вакцинации от COVID-19 в Амурской области выполнен на 71%. Отстают от плана вакцинации территории, подтопленные паводковыми водами.