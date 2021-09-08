Челябинск, 8 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Челябинской области за 7 сентября выявили ещё 368 заразившихся коронавирусом. Эти сведения 8 сентября приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии на Южном Урале зафиксировали уже 89 424 заразившихся. Из них 76 860 вылечились.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается уже 8344 человека. За сутки умерли от ковида 22 гражданина.