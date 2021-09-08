Ногинск, Московская область, 8 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа и частичного обрушения в жилом доме в Ногинске. Об этом 8 сентября сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

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«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 06:55 мск в многоквартирном доме в Ногинске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия, по данным СК, два человека погибли. Не менее пяти человек пострадали. Из-под завалов были спасены три человека, в том числе двое детей.