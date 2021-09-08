Рыбинск, Ярославская область, 8 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Ярославской области житель Рыбинска украл медь для реставрации церковных куполов и чугунные решётки на окна. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Купола

Мужчина 1983 года рождения устроился работать подсобным рабочим по реставрации церкви в Рыбинском районе.

«В период с 17 по 26 апреля 2021 года обвиняемый с помощью ножниц для резки металла отрезал куски меди с двух катушек меди, которые предназначались для реставрации куполов, и складывал их у дороги возле церкви. Затем вызвал такси и вывез похищенное в пункт приема металлолома. Вырученные денежные средства потратил на покупку спиртного и табачных изделий. Также были похищены и сданы в пункт приема металлолома 2 кованные решетки на окна, которые были им предварительно распилены», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Пропажу материалов заметили не сразу. Обращение в полицию поступило спустя некоторое время. Как выяснилось, сумма ущерба составила более 266 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина сознался в краже. Уголовное дело передано в суд.