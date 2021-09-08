Уфа, 8 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. 304 новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 59 467 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 52 961 человек, в том числе 185 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за минувшие сутки констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции в республике получили 1 196 177 человек, завершили вакцинацию 1 062 182 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 сентября в республике за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом.