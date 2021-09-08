Сочи, Краснодарский край, 8 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о наезде взрослого мужчины на электросамокате на маленького ребёнка в Сочи Краснодарского края завершено, об этом сообщили 8 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

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Как считает следствие, 22 августа 44-летний мужчина, двигаясь на личном электросамокате в городе Сочи, наехал на маленькую девочку, в результате ребенок получил перелом лобной кости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России участились аварии с участием электросамокатов. Чаще всего страдают сами водители самокатов, попадая под автомобили, в то же время произошло уже немало аварий, в которых виновниками становились самокатчиками, а пострадавшими — пешеходы.