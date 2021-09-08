Санкт-Петербург, 8 сентября 2021, 10:00 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам по случаю 80-й годовщины начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны заявил об ответственности нынешнего поколения жителей города за сохранение памяти о страданиях и подвиге блокадного Ленинграда.
Губернатор отметил, что «война быстро подошла к нашему мирному, трудовому, красивому городу» и напомнил хронологию тех страшных месяцев 1941 года, когда на Ленинград наступали вражеские войска, отрезав его по суше от остальной страны уже к 8 сентября. После чего город, его жители и защитники оказались в тяжелейших условиях голода, холода, постоянных бомбёжек и артобстрелов.
Губернатор высказал слова благодарности жителям других городов и областей, которые в те месяцы приняли эвакуированных ленинградцев, напомнил, что памятники и мемориалы, посвященные жителям и защитникам Ленинграда, блокадным детям, установлены во многих городах ближнего и дальнего зарубежья.
«Но главная ответственность за сохранение памяти о блокаде лежит на нас», — отметил Беглов.
Он подчеркнул, что по поручению президента России в Петербурге начал работу Институт истории обороны и блокады Ленинграда.
В День памяти жертв блокады 8 сентября на 115 площадках будут зачитывать сохранившиеся в архивах имена тех, кто погиб в блокаду. В полдень в Северной столице объявлена общегородская минута молчания.
«Вечная память всем погибшим! Низкий поклон ветеранам! Мира добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!», — пожелал Александр Беглов.
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