Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам по случаю 80-й годовщины начала блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны заявил об ответственности нынешнего поколения жителей города за сохранение памяти о страданиях и подвиге блокадного Ленинграда.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Губернатор отметил, что «война быстро подошла к нашему мирному, трудовому, красивому городу» и напомнил хронологию тех страшных месяцев 1941 года, когда на Ленинград наступали вражеские войска, отрезав его по суше от остальной страны уже к 8 сентября. После чего город, его жители и защитники оказались в тяжелейших условиях голода, холода, постоянных бомбёжек и артобстрелов.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга «Но даже в тех немыслимых условиях город продолжал жить и работать на победу над врагом. Ижорский завод выпускал броню. Кировский завод — танки и тяжелую военную технику. Электросила — не только мины и снаряды, но и электрические машины для всей страны. Ленинградцы сдавали кровь для бойцов Красной Армии. Каждый день в Институт переливания крови приходили от трехсот до трех тысяч доноров. В первую зиму работали 39 школ. Уроки порой велись в бомбоубежищах. От холода замерзали чернила. Музейные работники уже на второй день войны начали готовить к отправке вглубь страны коллекции Эрмитажа и Русского музея. Культурные ценности пригородных дворцов бережно сохранялись в подвалах Исаакиевского собора»

Губернатор высказал слова благодарности жителям других городов и областей, которые в те месяцы приняли эвакуированных ленинградцев, напомнил, что памятники и мемориалы, посвященные жителям и защитникам Ленинграда, блокадным детям, установлены во многих городах ближнего и дальнего зарубежья.

«Но главная ответственность за сохранение памяти о блокаде лежит на нас», — отметил Беглов.

Он подчеркнул, что по поручению президента России в Петербурге начал работу Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

В День памяти жертв блокады 8 сентября на 115 площадках будут зачитывать сохранившиеся в архивах имена тех, кто погиб в блокаду. В полдень в Северной столице объявлена общегородская минута молчания.

«Вечная память всем погибшим! Низкий поклон ветеранам! Мира добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!», — пожелал Александр Беглов.