Саранск, , 09:44 — REGNUM Рассмотрение ходатайства о выдаче США осужденного в России за шпионаж американского гражданина Пола Уилана будет начато Верховным судом Мордовии 27 сентября. Об этом 8 сентября сообщили его адвокаты Ольга Карлова и Владимир Жеребенков.

Шпион высшей категории Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания

«Заседание назначено на 27 сентября в 10 утра», — приводит слова адвокатов «Интерфакс».

При этом ожидается, что Уилан, на данный момент отбывающий наказание в мордовской колонии, будет присутствовать на судебном заседании лично. Также ожидается, что заседание суда будет проходить в закрытом режиме, так как в материалах дела есть содержащие гиф «секретно».

Отметим, имеющий гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года по обвинению в шпионаж, а 15 июня 2020 года приговорил Мосгорсуд приговорил его к 16 годам заключения.