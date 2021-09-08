Белгород, 8 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Часть съёмок будущего фильма режиссёра Никиты Михалкова «Рождение империи» будет проходить в Белгородской области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Meineresterampe, pixabay, cc0 Кинокамера

Руководитель области поделился результатами встречи с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, которая приезжала в Белгород 7 сентября. Власти создают в регионе кинокластер — соглашение о создании кинокомиссии было подписано весной 2021 года.

«Составлены списки красивых локаций, подобраны актёры массовых сцен и малых кинопроизводств. Нам очень важно, чтобы в кинофильмах и сериалах жители региона узнавали свои любимые места. Мы очень рады, что часть съёмок будущего фильма Никиты Михалкова «Рождение империи» будет проходить в Белгородской области», — написал Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области планируют развивать производство как документальных, так и художественных фильмов.