Москва, 8 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев самостоятельно принял решение исполнять пенальти в матче со сборной Мальты. Об этом заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Это было решение Бакаева. Те пенальтисты, которые у нас запланированы, их на поле уже не было, потому пробил Бакаев», — сказал Карпин.

Напомним, Бакаев реализовал пенальти на 84-й минуте матча Россия — Мальта. Сборная России победила со счётом 2:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карпин назвал победу над Мальтой «слишком нервной».