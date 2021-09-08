Чита, 8 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 8 сентября привито 327 614 человека (+2717 за сутки). Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Минобороны России Вакцинация

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Завершили вакцинацию 300 715 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За сутки первую дозу инъекции получили 2 717 жителей региона, завершена вакцинация еще у 4 230 человек.

Напомним, ранее отметалось, что в Забайкальском крае при достаточном количестве вакцины от COVID-19 снизились темпы вакцинации.

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